மாவட்ட செய்திகள்

பேரையூர் தாலுகாவில், மக்காச்சோள பயிரை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகள் - நடவடிக்கை எடுக்க வனத்துறைக்கு கோரிக்கை + "||" + In the Paraiyur taluk, Damage to the maize crop Wild boars

பேரையூர் தாலுகாவில், மக்காச்சோள பயிரை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகள் - நடவடிக்கை எடுக்க வனத்துறைக்கு கோரிக்கை