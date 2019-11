மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பினர் 530 பேர் கைது + "||" + Overcoming the ban in Tirupur Involved in the demonstration Popular friend of India Organizations 530 arrested

திருப்பூரில் தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பினர் 530 பேர் கைது