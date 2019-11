மாவட்ட செய்திகள்

பயணிகளிடம் பணம் பறித்து மோசடி செய்தடிக்கெட் பரிசோதகருக்கு 4 ஆண்டு கடுங்காவல்சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + To the ticket examiner 4 years of detention

பயணிகளிடம் பணம் பறித்து மோசடி செய்தடிக்கெட் பரிசோதகருக்கு 4 ஆண்டு கடுங்காவல்சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பு