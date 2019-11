மாவட்ட செய்திகள்

ஈசான்ய லிங்கம் கோவில் அருகே நடைபாதையில் நிழற்பந்தல் அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் - பக்தர்கள் கோரிக்கை + "||" + The task of setting the shadow on the sidewalk Hurry up and finish Request of pilgrims

ஈசான்ய லிங்கம் கோவில் அருகே நடைபாதையில் நிழற்பந்தல் அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் - பக்தர்கள் கோரிக்கை