மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட டிக்கெட் கிடைக்காததால்பா.ஜனதாவில் அதிருப்தியாளர்கள் போர்க்கொடி + "||" + Due to lack of tickets to contest the by-election Dissidents in the BJP

இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட டிக்கெட் கிடைக்காததால்பா.ஜனதாவில் அதிருப்தியாளர்கள் போர்க்கொடி