மாவட்ட செய்திகள்

வரதட்சணை கேட்டு பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் - கணவர் உள்பட 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + Asking for dowry Woman threatened with murder Over 5 people, including her husband Case

வரதட்சணை கேட்டு பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் - கணவர் உள்பட 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு