மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. சார்பில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடம் மனுக்கள் - அமைச்சர்கள் தங்கமணி, சரோஜா பெற்றுக்கொண்டனர் + "||" + AIADMK To contest local government elections Petitions to those willing Ministers are thanga maniSaroja obtained

அ.தி.மு.க. சார்பில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடம் மனுக்கள் - அமைச்சர்கள் தங்கமணி, சரோஜா பெற்றுக்கொண்டனர்