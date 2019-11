மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தைகளிடம் சேமிப்பு பழக்கத்தை பெற்றோர் ஊக்குவிக்க வேண்டும்கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவுறுத்தல் + "||" + Parents should encourage the habit of saving children

குழந்தைகளிடம் சேமிப்பு பழக்கத்தை பெற்றோர் ஊக்குவிக்க வேண்டும்கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவுறுத்தல்