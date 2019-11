மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி புதிய மாவட்டத்தைஎடப்பாடி பழனிசாமி 22-ந்தேதி தொடங்கி வைக்கிறார்விழா நடக்கும் இடத்தை கலெக்டர் பார்வையிட்டார் + "||" + The new district of Tenkasi Edappadi Palanisamy starts on the 22nd

