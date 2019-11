மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 15 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல்:வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இன்று கடைசி நாள் + "||" + By-election for 15 constituencies in Karnataka: Today is the last day for nominations

கர்நாடகத்தில் 15 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல்:வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இன்று கடைசி நாள்