மாவட்ட செய்திகள்

துப்பாக்கி முனையில் வாலிபர் கடத்தல்:தலைமறைவாக இருந்த 5 பேர் கைதுபணப்பிரச்சினையில் கடத்தியது அம்பலம் + "||" + Gun trafficking at gunpoint: Five arrested for hiding

துப்பாக்கி முனையில் வாலிபர் கடத்தல்:தலைமறைவாக இருந்த 5 பேர் கைதுபணப்பிரச்சினையில் கடத்தியது அம்பலம்