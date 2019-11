மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாமில் உடனடி தீர்வுமனு அளித்த மாணவிக்கு காதொலி கருவிகள்அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி வழங்கினார் + "||" + Immediate solution to a people grievance camp The hearing aids for the petitioner

