மாவட்ட செய்திகள்

நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கு: திருவாரூர் முருகனை விசாரணைக்காக அழைத்து செல்ல அனுமதி கிடைத்தது, பெங்களூரு சிறையில் இருந்து இன்று வருகை + "||" + Jewelery robbery case:Permission to take Thiruvarur Murugan for trial,Visit today from Bangalore Prison

நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கு: திருவாரூர் முருகனை விசாரணைக்காக அழைத்து செல்ல அனுமதி கிடைத்தது, பெங்களூரு சிறையில் இருந்து இன்று வருகை