மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் பாகூர் பகுதியில் ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + By continuous rainfall In the Bagur region Increase water flow to lakes

தொடர் மழையால் பாகூர் பகுதியில் ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரிப்பு