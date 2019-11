மாவட்ட செய்திகள்

இ.சி.ஜி. எந்திரம் தீப்பிடித்ததில் கையை இழந்த குழந்தைக்கு ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு - மாநகராட்சி கமிஷனரிடம் தமிழ்ச்செல்வன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + ECG In the fire of the machine For a child who lost his hand Compensation of Rs.10 lakhs

இ.சி.ஜி. எந்திரம் தீப்பிடித்ததில் கையை இழந்த குழந்தைக்கு ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு - மாநகராட்சி கமிஷனரிடம் தமிழ்ச்செல்வன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்