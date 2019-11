மாவட்ட செய்திகள்

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த மழையால் ஆறாவது மைல் நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + Rainfall in the Western Ghats To the sixth mile reservoir Increase in water quality

