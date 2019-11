மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி முக்கொம்பு மேலணை கொள்ளிடம் ஆற்றில் புதிய கதவணை கட்டும் பணி 2021-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முடிவடையும் + "||" + Construction of new door on the Trichy trunk The year ends in March 2021

திருச்சி முக்கொம்பு மேலணை கொள்ளிடம் ஆற்றில் புதிய கதவணை கட்டும் பணி 2021-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முடிவடையும்