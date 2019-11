மாவட்ட செய்திகள்

சென்னிமலை அருகே உயர்மின் கோபுரங்களில் மின் கம்பி பொருத்தும் பணிக்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு + "||" + Peasants protest against electrical wiring in high-rise towers near Chennimalai.

சென்னிமலை அருகே உயர்மின் கோபுரங்களில் மின் கம்பி பொருத்தும் பணிக்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு