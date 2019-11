மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் சாயல்குடி பகுதியில் 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விவசாய பணிகளில் தீவிரம் காட்டும் விவசாயிகள் + "||" + Farmers showing intensification of agricultural activities after 6 years of continuous rain

தொடர் மழையால் சாயல்குடி பகுதியில் 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விவசாய பணிகளில் தீவிரம் காட்டும் விவசாயிகள்