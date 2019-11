மாவட்ட செய்திகள்

தனி வார்டை, பொது வார்டாக மாற்றக்கோரி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Public protest over blockade of office of a separate ward into public ward

தனி வார்டை, பொது வார்டாக மாற்றக்கோரி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்