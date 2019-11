மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் இடைத்தேர்தல்: இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானது 15 தொகுதிகளில் 165 பேர் போட்டி - டிசம்பர் 5-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு + "||" + By-election in Karnataka The final candidate list has been released Polling for the 5th of December

கர்நாடகத்தில் இடைத்தேர்தல்: இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானது 15 தொகுதிகளில் 165 பேர் போட்டி - டிசம்பர் 5-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு