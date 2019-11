மாவட்ட செய்திகள்

தானே மாநகராட்சி மேயராக: சிவசேனாவின் நரேஷ் மாஸ்கே போட்டியின்றி தேர்வு - துணை மேயரானார், பல்லவி கதம் + "||" + Thane as mayor of the corporation Shiv Sena Naresh Maske was select

தானே மாநகராட்சி மேயராக: சிவசேனாவின் நரேஷ் மாஸ்கே போட்டியின்றி தேர்வு - துணை மேயரானார், பல்லவி கதம்