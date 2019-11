மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை மாநகராட்சியின் மேயர், துணை மேயர் போட்டியின்றி தேர்வு சிவசேனாவை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + Mayor of Mumbai Corporation, Vice Mayor Elected Without Competition Belonging to Shiv Sena

மும்பை மாநகராட்சியின் மேயர், துணை மேயர் போட்டியின்றி தேர்வு சிவசேனாவை சேர்ந்தவர்கள்