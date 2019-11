மாவட்ட செய்திகள்

சாம்ராஜ்நகரில் மகளின் திருமணத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி விழிப்புணர்வு: 5 ஆயிரம் மரக்கன்றுகளையும் வினியோகித்த சமூகஆர்வலர் + "||" + At the daughter wedding Awareness on environmental protection

சாம்ராஜ்நகரில் மகளின் திருமணத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி விழிப்புணர்வு: 5 ஆயிரம் மரக்கன்றுகளையும் வினியோகித்த சமூகஆர்வலர்