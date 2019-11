மாவட்ட செய்திகள்

புத்தகங்களை படித்து பொதுஅறிவை வளர்த்துக்கொண்டால் போட்டித்தேர்வில் வெற்றிபெறலாம் மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் அறிவுரை + "||" + Minister of Education advises students to read books and develop public awareness

புத்தகங்களை படித்து பொதுஅறிவை வளர்த்துக்கொண்டால் போட்டித்தேர்வில் வெற்றிபெறலாம் மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் அறிவுரை