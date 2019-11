மாவட்ட செய்திகள்

மஞ்சூர் பாலகொலாவில் பழுதடைந்த சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The damaged road should be rebuilt Public demand

மஞ்சூர் பாலகொலாவில் பழுதடைந்த சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை