மாவட்ட செய்திகள்

கணவரின் கொடுமையால் 2 குழந்தைகளில் தாய் தீக் குளித்து தற்கொலை - கீழ்பென்னாத்தூர் அருகே பரிதாபம் + "||" + Because of her husband cruelty The mother of 2 children bathe fire suicide

கணவரின் கொடுமையால் 2 குழந்தைகளில் தாய் தீக் குளித்து தற்கொலை - கீழ்பென்னாத்தூர் அருகே பரிதாபம்