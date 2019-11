மாவட்ட செய்திகள்

2 வயதில் டென்மார்க் தம்பதியினர் தத்து எடுத்து சென்றனர்: 40 வருடங்களுக்கு பிறகு தாயை சந்தித்த மகன் மணலியில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம் + "||" + A couple from Denmark Adopted 40 years later Son who met the mother

2 வயதில் டென்மார்க் தம்பதியினர் தத்து எடுத்து சென்றனர்: 40 வருடங்களுக்கு பிறகு தாயை சந்தித்த மகன் மணலியில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்