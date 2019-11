மாவட்ட செய்திகள்

சுடுகாட்டுக்கு செல்ல சாலை வசதி இல்லாததால் முன்னாள் ராணுவ வீரரின் உடலை வயல் வரப்பு வழியாக தூக்கி சென்ற அவலம் + "||" + Road access to fireworks The absence of the former soldier's body was thrown across the field

சுடுகாட்டுக்கு செல்ல சாலை வசதி இல்லாததால் முன்னாள் ராணுவ வீரரின் உடலை வயல் வரப்பு வழியாக தூக்கி சென்ற அவலம்