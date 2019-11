மாவட்ட செய்திகள்

சித்தோடு அருகே, விளை நிலங்கள் வழியாக குடிநீர் குழாய் பதிக்க எதிர்ப்பு - மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் மனு + "||" + Near Sidhotu, Resistance to drinking water pipeline through resultant lands

சித்தோடு அருகே, விளை நிலங்கள் வழியாக குடிநீர் குழாய் பதிக்க எதிர்ப்பு - மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் மனு