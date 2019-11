மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு வைகை தண்ணீர் திறக்ககோரி, மதுரை பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தில் குடியேறும் போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகள் + "||" + At the Madurai Public Works Office The peasants who fought the migration

