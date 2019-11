மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பது ‘காளைமாட்டில் பால் கறப்பதை போன்றது’ சிவசேனா நாளேடு தாக்கு + "||" + Proving the majority of the BJP ;Like milking a bull cow' Shiv Sena attack

பா.ஜனதா பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பது ‘காளைமாட்டில் பால் கறப்பதை போன்றது’ சிவசேனா நாளேடு தாக்கு