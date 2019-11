மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் செல்லும் வழியில்: புதுவை வந்த தமிழக முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அ.தி.மு.க. சார்பில் வரவேற்பு + "||" + Came to Pondicherry For Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palanisamy ADMK Welcome on behalf of

கடலூர் செல்லும் வழியில்: புதுவை வந்த தமிழக முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அ.தி.மு.க. சார்பில் வரவேற்பு