மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு விமானத்தில் கடத்த முயன்ற ரூ.8 லட்சம் சுறா மீன் துடுப்புகள் பறிமுதல் + "||" + From Chennai to Singapore Tried to hijack plane Seized shark fins worth Rs 8 lakhs

சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு விமானத்தில் கடத்த முயன்ற ரூ.8 லட்சம் சுறா மீன் துடுப்புகள் பறிமுதல்