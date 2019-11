மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு, மாவட்டத்தில் 8 இடங்களில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Asking for a homemade strap, 8 in the district Marxist Communist Party Demonstration

வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு, மாவட்டத்தில் 8 இடங்களில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்