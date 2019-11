மாவட்ட செய்திகள்

சேத்துப்பட்டு அருகே, 3 பேர் சாவுக்கு காரணமான டிராக்டர் டிரைவரை கைது செய்யக்கோரி - இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் மறியல் + "||" + Responsible for the death of 3 people Arrest Tractor Driver Stir the relatives of the dead

சேத்துப்பட்டு அருகே, 3 பேர் சாவுக்கு காரணமான டிராக்டர் டிரைவரை கைது செய்யக்கோரி - இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் மறியல்