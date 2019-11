மாவட்ட செய்திகள்

செவிலியர்கள் இளம்வயதிலேயே மனவலிமையை வளர்த்துகொள்ள வேண்டும் - மாவட்ட கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + When the nurses were young You need to develop empathy District Collector Instruction

செவிலியர்கள் இளம்வயதிலேயே மனவலிமையை வளர்த்துகொள்ள வேண்டும் - மாவட்ட கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்