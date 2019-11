மாவட்ட செய்திகள்

பெரும்பாறை அருகே, யானை தாக்கி பெண் பலி - 2 பேர் படுகாயம் + "||" + Near perumparai, Woman killed in attacking an elephant - 2 people injured

