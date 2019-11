மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கண்ணீர்விட்டு அழுத குமாரசாமி “நான் என்ன தவறு செய்தேன்; என்னை ஏன் கைவிட்டீர்கள்?” + "||" + Kumaraswamy wept bitterly at the election rally and said, “What have I done wrong? Why did you abandon me? ”

தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கண்ணீர்விட்டு அழுத குமாரசாமி “நான் என்ன தவறு செய்தேன்; என்னை ஏன் கைவிட்டீர்கள்?”