மாவட்ட செய்திகள்

வலங்கைமானில் சிறுவனுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் நோய் தடுப்பு பணிகள் தீவிரம் + "||" + Intensification of dengue fever prevention work for boy in Valangaimana

வலங்கைமானில் சிறுவனுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் நோய் தடுப்பு பணிகள் தீவிரம்