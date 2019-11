மாவட்ட செய்திகள்

ஒரத்தநாடு போலீஸ் நிலையத்தில், பணியில் இல்லாத 2 பெண் போலீசார் உள்பட 3 பேர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் + "||" + Three men, including two female police officers, transferred to the Armed Forces at Orathanadu police station

ஒரத்தநாடு போலீஸ் நிலையத்தில், பணியில் இல்லாத 2 பெண் போலீசார் உள்பட 3 பேர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்