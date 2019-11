மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் பாரதியார் தெருவில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு - உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் + "||" + At Thiruchendur Bharathiar Street Public protest to set up task shop Struggle to siege Assistant Collector's office

திருச்செந்தூர் பாரதியார் தெருவில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு - உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்