மாவட்ட செய்திகள்

புஞ்சைபுளியம்பட்டியில் ஆசிரியர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருட்டு - மர்ம நபர்கள் கைவரிசை + "||" + In puncaipuliyampatti The teacher broke the lock of the house Theft of jewelry

புஞ்சைபுளியம்பட்டியில் ஆசிரியர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருட்டு - மர்ம நபர்கள் கைவரிசை