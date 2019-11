மாவட்ட செய்திகள்

இறந்த குட்டியானையின் உடல் அருகில் யாரையும் நெருங்க விடாமல், 2-வது நாளாக தாய் யானை பாசப்போராட்டம் + "||" + Near the body of a dead cub Without getting close to anyone Mother Elephant Fight Against Day 2

இறந்த குட்டியானையின் உடல் அருகில் யாரையும் நெருங்க விடாமல், 2-வது நாளாக தாய் யானை பாசப்போராட்டம்