மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தாநல்லூர் அருகே இடிந்து விழுந்த நடை பாலத்தின் தரைத்தளத்தை சீரமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The public demand is to reconstruct the ground floor of the collapsed walkway near Koothanallur

கூத்தாநல்லூர் அருகே இடிந்து விழுந்த நடை பாலத்தின் தரைத்தளத்தை சீரமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை