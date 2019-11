மாவட்ட செய்திகள்

‘‘எனது தங்கையை கடத்திச்சென்று திருமணம் செய்ததால் தீர்த்துக்கட்டினோம்’’ - புதுமாப்பிள்ளை கொலையில் கைதானவர் பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + We settled because we kidnapped my sister and got married In the murder of newcomer Capturer's confession

‘‘எனது தங்கையை கடத்திச்சென்று திருமணம் செய்ததால் தீர்த்துக்கட்டினோம்’’ - புதுமாப்பிள்ளை கொலையில் கைதானவர் பரபரப்பு வாக்குமூலம்