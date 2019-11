மாவட்ட செய்திகள்

நீர் மேலாண்மையை வலியுறுத்தி இதய வடிவில் நின்ற பள்ளி மாணவிகள் + "||" + Schoolchildren who stand in the shape of a heart for water management

நீர் மேலாண்மையை வலியுறுத்தி இதய வடிவில் நின்ற பள்ளி மாணவிகள்