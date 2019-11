மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய புதிய முதல்-மந்திரியாக உத்தவ் தாக்கரே பதவி ஏற்பு; 6 மந்திரிகளும் பதவி ஏற்றனர் + "||" + Uddhav Thackeray as Maratha's new first-minister; 6 ministers also took office

மராட்டிய புதிய முதல்-மந்திரியாக உத்தவ் தாக்கரே பதவி ஏற்பு; 6 மந்திரிகளும் பதவி ஏற்றனர்