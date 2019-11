மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறையில், பள்ளிக்கூட கதவு, ஜன்னலை உடைத்து காட்டுயானை அட்டகாசம் + "||" + In the valley, the school door, the window is broken and the wild elephant is atrocious

வால்பாறையில், பள்ளிக்கூட கதவு, ஜன்னலை உடைத்து காட்டுயானை அட்டகாசம்