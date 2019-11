மாவட்ட செய்திகள்

பூசாரி நியமனம் தொடர்பாக இரு தரப்பினரிடையே தகராறு: அனுமதியின்றி கோவிலுக்குள் நுழைய முயன்றவர்களை போலீசார் தடுத்ததால் பரபரப்பு + "||" + The police have blocked those who tried to enter the temple without permission

